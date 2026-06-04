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4 op de 10 werknemers weten niet wat hun collega’s verdienen: ‘Salaris nog altijd nauwelijks bespreekbaar’

Heb jij enig idee wat je collega’s verdienen? Grote kans van niet. Er heerst namelijk een hoop geheimzinnigheid rondom het bedrag dat je aan het einde van de maand op je rekening krijgt. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 werknemers geen idee heeft wat hun directe collega verdient.

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Carrièreplatform Cvster onderzocht onder ruim dertienhonderd werknemers in Nederland of zij enig idee hadden wat hun directe collega verdient. Daaruit blijkt dat er weinig transparantie heerst over het salaris dat jij en je collega’s verdienen.

In toekomst meer weten over salaris collega’s

Dat zo weinig werknemers weinig inzicht hebben in de verdiensten van hun collega’s, moet in de toekomst veranderen. Nederland werkt namelijk aan nieuwe wetgeving die werknemers meer inzicht moet geven in salarisverschillen op de werkvloer. Het gaat om de zogenoemde Europese Richtlijn loontransparantie.

Met die nieuwe wetgeving worden werkgevers verplicht om duidelijkheid te geven over salarissen. Het moet daarmee makkelijker worden om een gelijke beloning voor gelijk werk te geven. Ook mogen werkgevers tijdens een arbeidsvoorwaardengesprek niet langer informeren naar vroegere salarissen of daar bewijzen van opvragen. Met het aannemen van de richtlijn wordt de genderkloof naar verwachting fors verkleind.

Naar verwachting gaat de wet per 1 januari 2027 in.

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Vrouwen en praktisch geschoolden vaker niet op de hoogte

Uit het onderzoek van Cvster blijkt dat salaris in veel organisaties nog altijd nauwelijks bespreekbaar is. Vooral vrouwen tasten relatief vaak in het duister: bijna 43 procent van de vrouwelijke werknemers weet van geen enkele directe collega wat diegene verdient. Onder mannen ligt dit percentage met krap 35 procent duidelijk lager.

In 2025 berichtte Metro al dat vrouwen het op de werkvloer niet altijd makkelijker hebben. Nederland nam een duik op de lijst gendergelijkheid. We schreven eerder ook dat een vrouw in Nederland per uur 13 procent minder verdient dan een man. Ter verduidelijking: in een werkend leven loopt een vrouw daardoor tot drie ton mis.

Ook onder praktisch geschoolden is het salaristaboe hardnekkig. Meer dan de helft van de werkenden met een basisonderwijs- of vmbo-achtergrond weet van geen enkele directe collega wat hij of zij verdient. Bij hoogopgeleiden op hbo- of universitair niveau ligt dat aantal wat hoger, met iets meer dan een derde.

Onduidelijkheid vóórdat iemand begint te werken

Dat gebrek aan openheid begint vaak al vóór iemand ergens werkt, blijkt uit eerder onderzoek van Cvster. Van ruim 19.000 vacatures bleek dat minder dan een kwart van alle vacatures een salarisindicatie bevat. Sollicitanten beginnen het gesprek daardoor regelmatig met een informatieachterstand.

Ook voor bestaand personeel blijft het daardoor gissen wat voor salaris er gekoppeld is aan de nieuwe vacature. Vooral in de consultancybranche komen salarisindicaties zelden voor in vacatureteksten. In HR-functies wordt vaak wel het te verwachten loon benoemd.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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