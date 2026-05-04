Rapper Sef doet oproep na schrappen als ambassadeur voor de vrijheid: ‘Na 4 mei allesbehalve stil’

Rapper Sef heeft dit weekend via Instagram een oproep gedaan aan Nederland. Hij vraagt mensen om op 4 mei stil te zijn tijdens de Dodenherdenking, maar zich de rest van het jaar juist wél uit te spreken over oorlogen en internationale conflicten.

De artiest kwam twee maanden geleden in het nieuws nadat hij liet weten dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei hem had geschrapt als ambassadeur voor de vrijheid. Volgens Sef had dat te maken met zijn uitspraken over de oorlog in Gaza.

Het comité reageerde aanvankelijk niet op die claim, maar liet deze week weten dat er uiteindelijk is gekozen voor artiesten die „minder uitgesproken” zijn. Tegelijkertijd benadrukte de Stichting Bevrijdingsfestivals dat zij Sef graag als ambassadeur hadden gezien.

‘Dit gaat over ongemakkelijke gesprekken’

Volgens de rapper gaat de discussie inmiddels over iets groters dan zijn persoonlijke situatie. „Dit gaat niet om mij, of om een helikopter, of over de leden van het Comité”, schrijft hij. „Dit gaat over de manier waarop we omgaan met ongemakkelijke gesprekken.”

Hij vervolgt: „Over hoe we onze eigen rol in ‘internationale conflicten’ moeten blijven benoemen om herhaling te voorkomen. Het gaat om oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en het respect dat zij verdienen. Opdat wij nooit zullen vergeten, toch?”

Oproep voor 4 mei

Sef roept iedereen op om vandaag, op 4 mei om 20.00 uur, twee minuten stil te zijn. „Uit respect naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen en vredesoperaties daarna”, schrijft hij. „Maar laten we in alle andere minuten van het jaar allesbehalve stil zijn. Uit respect naar diezelfde slachtoffers.”

