Deze provincie wil het afschieten van verwilderde katten toestaan

In de hoop weidevogels beter te kunnen beschermen, wil de provincie Overijssel het mogelijk maken om verwilderde katten af te schieten. Het aantal weidevogels neemt namelijk al jaren af en volgens de provincie zijn er extra maatregelen nodig om dit te gen te gaan.

Het dagelijks bestuur (de Gedeputeerde Staten) heeft voor het afschieten van verwilderde katten een voorstel ingediend bij de Provinciale Staten.

Meer vergunningen voor afschieten katten

Het voorstel maakt deel uit van een breder pakket aan plannen dat volgend jaar definitief zal worden uitgewerkt door de Gedeputeerden Staten van Overijssel. De provincie wil de bestaande regels rond het beheer van roofdieren zo breed mogelijk toepassen. Er zouden bijvoorbeeld meer vergunningen kunnen worden afgegeven voor zowel het afschieten van vossen als verwilderde katten.

Tot nu toe is Friesland de enige provincie in Nederland waar zo’n ontheffing al bestaat. De ontheffing is nogal omstreden: dierenorganisaties en deskundigen vragen zich namelijk af of katten daadwerkelijk een grote rol spelen bij de afname van weidevogels.

Uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) uit 2023 blijkt namelijk dat vooral vossen en steenmarters verantwoordelijk zijn voor het roven op de vogels. Ook de intensieve landbouw zou een rol spelen, hierdoor verdwijnen leefgebieden en voedselbronnen van vogels.

Deze nieuwe maatregelen neemt het kabinet tegen probleemwolven.

