Ook onderzoek naar brand militair terrein Ederheide op 21 april

De Koninklijke Marechaussee doet ook onderzoek naar een brand op een militair oefenterrein op de Ederheide, die op dinsdag 21 april uitbrak. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. Bekend was al dat onderzoek loopt naar branden op oefenterreinen bij ’t Harde, Oirschot en Weert.

Doel van de onderzoeken is „om de oorzaak en toedracht van elk incident afzonderlijk vast te stellen”, aldus de marechaussee. Mogelijk ontstonden de branden door oefeningen van militairen op de terreinen.

