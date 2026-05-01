Waarom niemand in Nederland vrij is op 1 mei (op één beroepsgroep na)

Vandaag is het de Dag van de Arbeid, een dag waarop mensen in bijna heel Europa vrij zijn. In Nederland is er echter maar één beroepsgroep vrij op deze dag. Hoe kan dat? En wat houdt deze dag precies in?

De oorsprong van de Dag van de Arbeid ligt in de Verenigde Staten. Daar demonstreerden op 1 mei 1886 duizenden arbeiders voor een 8-urige werkdag. In die tijd waren werkweken van 60 uur of meer namelijk eerder regel dan uitzondering.

De spanningen liepen flink op en op 4 mei ontplofte er tijdens een vreedzame bijeenkomst op Haymarket Square in Chicago een bom, waarna de politie het vuur opende. Er vielen die dag meerdere doden en gewonden. De gebeurtenis werd zo symbolisch voor de wereldwijde strijd voor werknemersrechten, dat vakbonden en socialistische partijen besloten dat 1 mei een internationale actiedag moest worden voor een 8-urige werkdag. Later werd het ook een dag om op te komen voor andere arbeidersrechten.

Waarom is in Nederland niemand vrij op 1 mei?

De Dag van de Arbeid wordt nog steeds wereldwijd ‘gevierd’. In bijna heel Europa zijn mensen op deze dag vrij en is het dus een officiële vrije dag. Maar in Nederland gaat deze dag stilletjes voorbij, met uitzondering van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dat 1 mei in Nederland geen officiële vrije dag is, heeft meerdere redenen. Tussen 1949 en 2013 vierden wij Koninginnedag op 30 april, wat slechts één dag is voor de Dag van de Arbeid. Daarnaast is er in Nederland niet zo’n bloederige strijd gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. De arbeidsomstandigheden werden hier geleidelijk beter, waardoor de strijddag steeds meer naar de achtergrond verdween.

Uitzondering voor één beroepsgroep

Toch is er één beroepsgroep die wel vrij is vandaag, namelijk beurshandelaren. Begin deze eeuw fuseerde de Amsterdamse beurs met die van Parijs en Brussel. Later kwam hier ook nog Lissabon bij. Deze fusie was de aanleiding om de handelsdagen gelijk te trekken. Hiervoor werden de dagen aangehouden waarop de betalingssystemen van de Europese Centrale Bank zijn gesloten. Hierdoor handelt de Amsterdamse beurs wél op de nationale feestdag Koningsdag, maar níet op 1 mei.

