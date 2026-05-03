Twee Nederlandse Flotilla-opvarenden aangekomen op Schiphol

Twee van de Nederlandse opvarenden van de burgervloot Global Sumud Flotilla zijn iets na 17.00 uur vanuit Istanbul geland op Schiphol. De twee activisten, Osman Tastan en Anas Mohamad, werden daar onder luid applaus en gejoel verwelkomd door zeker dertig medestanders. Zij hadden onder meer Palestijnse vlaggen bij zich en riepen ‘Viva Palestina’ toen het tweetal de aankomsthal binnenkwam. Eerder scandeerden ze al leuzen als ‘Free Palestine’, ‘Osman we are proud of you’ en ‘Anas we are proud of you’.

Osman en Anas werden door de aanwezigen op de schouders gehesen en toegejuicht. Ze bedankten iedereen voor hun komst en spraken het publiek kort toe in het Engels. „Ik had zo’n warm welkom en zoveel mensen hier niet verwacht”, zei Osman. Hij en Anas benadrukten dat ze de afgelopen dagen veel hebben meegemaakt. „Maar dat is maar een schijntje van wat de Palestijnen meemaken”, aldus Osman.

Eerder deze week onderschepte Israël meer dan twintig schepen van de Global Sumud Flotilla voor de kust van Kreta. Zo’n 175 opvarenden, onder wie drie Nederlanders en een in Nederland woonachtige Poolse burger, werden naar dat Griekse eiland overgebracht. Twee van die vier zijn daar nog altijd, liet de Nederlandse tak van Global Sumud Flotilla eerder zondag weten.

De Global Sumud Flotilla bestaat uit tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza. Volgens de organisatie is een deel van de onderschepte opvarenden gewond geraakt door het optreden van Israël. Ook de 63-jarige Osman uit Steenbergen zegt dat hij is mishandeld. Daar hield hij gekneusde ribben en verwondingen aan zijn neus aan over. Zijn neus leek eerst gebroken, maar dat was uiteindelijk niet zo, zegt hij op Schiphol tegen een ANP-verslaggever. Nu gaat het naar eigen zeggen „naar omstandigheden goed” met hem.

ANP

