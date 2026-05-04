Nationaal Monument op de Dam na bekladding schoongespoten

Schoonmaakploegen zijn maandagochtend bezig bekladdingen van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam te verwijderen. Het monument is ontsierd met een rode substantie. Onder meer het woord ‘genocide’ is erop gespoten, ziet een ANP-fotograaf.

Tegen de zuil van het monument is een steiger geplaatst. Schoonmakers van een bedrijf voor kunstonderhoud halen met een hogedrukspuit de rode bekladding van het monument, ziet een ANP-verslaggever. Ook gebruiken ze borstels om de substantie, die eruitziet als verf, van het monument te krijgen. Zowel op de zuil als op de muur daarachter is het rode spul aangebracht. Op sommige plekken lijkt de rode substantie tegen het steen te zijn gegooid.

Tegen 08.00 uur was het woord genocide al grotendeels van het monument weg. Om het monument is een hek geplaatst. De politie kon nog niet zeggen wanneer en door wie de bekladdingen zijn aangebracht. Dat wordt onderzocht.

Op de Dam wordt maandagavond de Nationale Dodenherdenking gehouden. Maandagochtend was het plein al volop in opbouw voor die bijeenkomst. Het Nationaal Monument op de Dam is een monument ter herdenking van oorlogsslachtoffers. Jaarlijks op 4 mei worden oorlogsslachtoffers bij het monument herdacht.

ANP

