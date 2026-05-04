Milan (16) spreekt tijdens de Nationale Herdenking 4 mei op de Dam: ‘Ik schrok wel even’

Miljoenen Nederlanders kijken op 4 mei naar de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, waar vanavond Milan Hofstede (16) een persoonlijk gedicht voordraagt. Zijn boodschap: vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook nu niet.

Je moet het maar durven: een zelfgeschreven gedicht voordragen tijdens de Nationale Herdenking. Na de twee minuten stilte klinkt dit jaar als eerste de stem van Milan uit Den Dolder. Als vwo 4-leerling draagt hij namens de jonge generatie zijn gedicht voor. Metro’s collega’s van J/M Ouders spraken hem voorafgaand aan dit bijzondere moment.

Hoe voelt het om dit jaar de jonge spreker op de Dam te zijn?

„Samen met tien andere finalisten was ik in Kamp Amersfoort. Toen ik die middag hoorde dat ik werd gekozen, schrok ik. Ik wist niet wat ik moest zeggen en besefte op dat moment niet helemaal wat dit betekende. Maar een paar weken en veel enthousiaste reacties later, ben ik zelf ook enthousiast. Ik heb er enorm veel zin in om mijn gedicht voor te dragen.”

🎤 Jonge spreker Voor het derde jaar op rij benoemden Young Impact en het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2026 een jonge spreker. Dit is onderdeel van het landelijk lesprogramma ‘Geef Vrijheid Door’, dat jongeren uitdaagt om na te denken over het thema (on)vrijheid. Deelnemende leerlingen en studenten werden na het lesprogramma gevraagd om hun inzichten te vertalen naar een krachtige boodschap. Uit honderden inzendingen selecteerde de jury elf finalisten van zeven scholen. Tijdens de finale op 19 maart bekroonde een vakjury Milan tot jonge spreker van 2026.

Hoe kwam jouw voordracht tot stand?

„Het idee voor mijn gedicht kwam niet vanzelf. Ik had veel tijd nodig om iets goeds te bedenken, tot ik gewoon begon met schrijven en er steeds meer naar boven kwam. Waar ik eerst focuste op een goedlopend gedicht, besefte ik tijdens het schrijven dat het draait om de boodschap achter mijn woorden.”

Wat wil je met jouw gedicht meegeven?

„Ik heb altijd gevoeld dat het verleden en het heden met elkaar zijn verbonden. Oorlog en een gebrek aan vrijheid zijn niet alleen ‘geschiedenis’, er gebeuren nog steeds verschrikkelijke dingen in de wereld. Hoewel dat voor ons vaak voelt als een ‘ver-van-mijn-bedshow’, mogen we wel wat vaker beseffen wat er allemaal gaande is en hoe goed wij het hier eigenlijk hebben.

Ik hoop dat mijn leeftijdsgenoten na mijn voordracht beseffen dat onze vrijheid, die voor veel mensen heel normaal voelt, totaal niet vanzelfsprekend is. Niet alleen in historisch perspectief, maar juist ook nu, voor mensen op andere plekken in de wereld. Vrijheid doorgeven klinkt groot, maar voor mij betekent het dat je niet alleen aan jezelf denkt en dat je ook ruimte en kansen geeft aan anderen.”

Hoe ga je je voorbereiden op jouw voordracht tijdens de Nationale Herdenking?

„Ik ben niet van plan om me speciaal voor te bereiden op mijn voordracht. Natuurlijk zorg ik ervoor dat ik het gedicht door en door ken, maar verder laat ik het allemaal op me afkomen. Als ik daar sta, met miljoenen mensen die naar mij kijken, zal ik zeker spanning voelen. Maar ik ga er vooral van genieten. Het wordt voor mij een heel trots moment.”

Na de Nationale Herdenking viert Nederland morgen, op 5 mei, de vrijheid.

