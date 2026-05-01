Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man verdacht van beramen aanslag prinsessen Amalia en Alexia: ‘Droeg bijlen bij zich’

Een 33-jarige man wordt ervan verdacht dat hij eerder dit jaar een aanslag wilde voorbereiden op prinses Amalia (22) en prinses Alexia (20). De man zou in februari van dit jaar zijn opgepakt terwijl hij twee bijlen bij zich droeg. Hij moet volgende week voor de rechter verschijnen, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Op maandagochtend 4 mei, de dag van Nationale Dodenherdenking, vindt de eerste pro-formazitting plaats. De verdachte moet dan voorkomen in de rechtbank in Den Haag.

‘Bloedbad’

De man zou begin februari in Den Haag zijn opgepakt terwijl hij twee bijlen bij zich droeg. In de bijl stonden de namen ‘Alexia’, ‘Mossad’ en ‘Sieg Heil’ gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven tekst bij zich hebben gedragen waarin de woorden ‘Amalia’, ‘Alexia’ en ‘bloedbad’ stonden.

Motief van verdachte

Volgens het Openbaar Ministerie wijzen deze vondsten op een mogelijk plan om een aanslag te plegen op de twee prinsessen. Over het motief van de man is nog weinig bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe concreet het plan was voor de aanslag. Mogelijk wordt daar maandag meer over bekend. De zitting zal naar verwachting tussen 11.30 en 12.30 uur plaatsvinden.

Eerdere bedreigingen

Voor prinses Amalia is het niet de eerste keer dat ze wordt bedreigd. Zij leeft al langer onder verhoogde beveiliging en moest eerder zelfs onderduiken. Zo bracht ze een deel van haar studententijd noodgedwongen in Spanje door vanwege ernstige bedreigingen.

Veel steun voor bedreigde Amalia die thuiszit: ‘Je hart huilt, wat een verschrikking’

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties