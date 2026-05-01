Liter benzine zakt in Duitsland onder de 2 euro, prijs nu veel lager dan ‘bij ons’

Bij veel tankstations in Duitsland is de literprijs voor benzine vandaag onder de 2 euro gezakt. Alle reden voor Nederlandse tankstations om daarover te klagen.

Het zakken van de prijs voor benzine in Duitsland komt door een tijdelijke accijnsverlaging van ongeveer 17 cent. De overheid doet dat om de pijn te verzachten van de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De al eerder aangekondigde maatregel ging vandaag in en geldt tot eind volgende maand.

Dat staat in schril contrast met Nederland. Metro schreef gisteren dat een liter benzine in Nederland voor het eerst in de geschiedenis gemiddeld meer dan 2,60 euro kost.

Duitse Benzine en diesel veel goedkoper dan in Nederland

Volgens de app van de Duitse automobielvereniging ADAC kost benzine bij veel tankstations nu aanzienlijk minder dan 2 euro. Soms zelfs minder dan 1,90 euro per liter. Ook diesel wordt in delen van Duitsland voor minder dan 2 euro per liter verhandeld.

Ter vergelijking: in Nederland ligt het goedkoopste tankstation volgens de ANWB in de provincie Drenthe. Daar is een automobilist voor een liter benzine net iets minder dan 2,15 euro kwijt. Die Drentse prijs ligt veel lager dan het landelijke gemiddelde, maar nog altijd aanzienlijk hoger dan bij onze Oosterburen.

In Nederland ligt een steunpakket van de overheid klaar van 1 miljard euro. De gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten moet voor bedrijven, automobilisten en andere burgers daarmee worden verzacht. Het verlagen van de prijs voor benzine zit niet in dat steunpakket.

Minder klanten bij tankstations aan de grens

De Nederlandse tankstationbranche klaagt al langer dat door het grote prijsverschil steeds meer Nederlanders over de grens gaan tanken. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hebben daardoor veel minder klandizie voor benzine.

Duitsland had eerder een andere maatregel dan de huidige accijnsverlaging. Sinds begin april mochten Duitse tankstations één keer per dag, rond het middaguur, hun prijzen verhogen. Niet vaker. Prijzen verlagen mocht de hele dag door. Economen zagen dat die maatregel voor de prijs van benzine averechts werkte. Zij vergeleken groothandelsprijzen met de pompprijzen bij 15.000 tankstations. De economen ontdekten dat de prijzen hierdoor vaak om 12.00 uur sterk omhoogsprongen en vervolgens gedurende de dag slechts geleidelijk daalden.

