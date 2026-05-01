Korpschef Janny Knol vreest nog fellere asielprotesten: ‘Mensen voelen zich niet gezien’

De politie ziet het geweld en de onrust rond asielopvanglocaties toenemen en vreest dat dit alleen maar erger wordt. Korpschef Janny Knol drong vanmiddag op de radio in Sven op 1 aan op actie van de overheid. Zij waarschuwt voor meer asielprotesten en escalaties in het hele land.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het geweld tegen politieagenten vorig jaar opnieuw is toegenomen. In totaal ging het om 12.896 incidenten, ruim driehonderd meer dan een jaar eerder. Die ontwikkeling hangt volgens de politie ook samen met de groeiende spanningen rond maatschappelijke thema’s. De komst van asielzoekerscentra en bijbehorende asielprotesten worden specifiek genoemd.

Geweld tegen politie gebruikt tijdens asielprotesten

De onrust werd recent dagenlang zichtbaar in Loosdrecht (zie ook de video boven het artikel). Een groep relschoppers richtte onder meer vernielingen aan bij een leegstaand gemeentehuis dat mogelijk wordt gebruikt voor asielopvang. Ruiten werden ingegooid met stoeptegels en verkeersborden en hekken omvergetrapt. Ook werd er bij de protesten geweld gebruikt tegen agenten en raakten meerdere politiemensen gewond. Een 34-jarige man uit Ermelo werd aangehouden. Hij had vele kilometers afgelegd om deel te nemen aan de rellen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Volgens Janny Knol, korpschef van de Nationale Politie, laten dit soort incidenten zien dat het probleem breder ligt dan alleen lokale onvrede. Zij zei in Sven op 1: „Iedereen beweegt op zijn eigen onderdeel en daarmee gaat het probleem niet worden opgelost.”

‘Overheid moet met ander plan voor asielbeleid komen’

Korpschef Knol maakt zich zorgen over de komende periode, zeker nu asielprotesten steeds vaker uit de hand lopen. „Als het ons – en met ‘ons’ bedoel ik de overheid, dus de regering, de Tweede Kamer, het lokale bestuur en het COA – niet lukt om integraal en structureel tot andere stappen en een ander plan te komen, dan zal deze onrust niet afnemen. Mensen in de samenleving voelen zich niet gezien en niet gehoord en gaan zich verzetten. De manier waarop ze dat doen, daar verzet ik mij tegen. Maar dit is wel een geluid dat uit de samenleving naar voren komt. En als er niets verandert in de uitvoering, dan blijft dit.”

Volgens Knol dreigt verdere escalatie van asielprotesten als er niet snel wordt ingegrepen. Zij benadrukt dat de oplossing niet bij de politie ligt. Toch krijgt de politie wel te maken met de gevolgen als protesten uitmonden in geweld. „Dat is ook waarom wij ons uitspreken en dit signaal nadrukkelijk willen afgeven: de oplossing ligt echt ergens anders. Wij zijn in dit geval het sluitstuk en deze onvrede gaat niet vanzelf weg.”

Asielprotesten niet spontaan, maar georganiseerd

De politie bereidt zich daarom voor op een scenario waarin dit soort incidenten, zoals bij de asielprotesten, zich vaker voordoen. „Als het de overheid niet lukt om tot andere oplossingen te komen en stappen te zetten in beleid en communicatie, zullen er op veel meer plekken dit soort situaties blijven komen.”

Volgens Knol is de onrust bovendien niet altijd spontaan, maar steeds vaker georganiseerd en landelijk van aard. „Dit gaat niet vanzelf weg. Wat je ook ziet, is dat het niet alleen lokale onvrede is, maar dat het deels georganiseerd wordt. Het komt ook uit andere delen van het land en is niet alleen protest tegen beleid, maar soms ook het organiseren van onrust.”

