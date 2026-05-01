Van 27 graden naar code geel en hagel: onstuimig weer op komst

Met uitschieters tot maar liefst 27 graden is het vandaag genieten geblazen. Het zonnetje schijnt en het wordt zelfs de warmste dag van het jaar tot nu toe. Maar in het weekend slaat het weer compleet om en staat ons hagel, regen en windstoten te wachten.

Deze ochtend is het zonovergoten en loopt de temperatuur snel op. Aan het einde van de ochtend is het op veel plaatsen 17 graden en staat er een matige wind uit het zuidoosten.

Vanmiddag schijnt het zonnetje ook volop en wordt het zelfs zomers warm. De temperatuur varieert van 24 graden in het noorden tot rond de 25 graden in het midden van het land. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 27 graden worden.

Hagel en regen- en onweersbuien

Je kunt maar beter genieten van de temperaturen, want morgen slaat het weer compleet om. Halverwege de middag bereiken stevige regen- en onweersbuien het zuiden van het land, meldt het KNMI. De buien trekken vervolgens van het zuidwesten naar het noordoosten.

De buien gaan gepaard met hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Plaatselijk kan op korte tijd zelfs 10 tot 20 millimeter regen vallen. Ter vergelijking: in heel april viel gemiddeld slechts 8 millimeter regen. Aan het einde van zaterdagavond verlaten de onweersbuien ons land. Wist je trouwens dat dit de slechtste plek is om te zijn tijdens een onweersbui?

Volgende week ook wisselvallig

Na morgen breekt er een wisselvallige periode aan. Zo kunnen er zondag ook buien vallen, maar blijft het wel warm met temperaturen tot zo’n 20 graden. Volgende week is er elke dag wel een beetje zon, maar zijn er ook veel wolkenvelden en mogelijk ook buien. In de loop van de week neemt de temperatuur met een paar graden af.

