Na dagen blussen het sein brand meester gegeven bij brand Weert

De brand die dagenlang heeft gewoed in het natuurgebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer meldde zondag even voor 21.30 uur dat het sein ‘brand meester’ is gegeven.

De brandweer geeft aan dat de wegafsluitingen zijn opgeheven, maar dat bezoekers van het gebied soms nog wel rook of kleine vlammen kunnen zien. „De terreinbeheerder houdt dit in de gaten en schakelt waar nodig de brandweer in voor ondersteuning”, laat ze weten.

De brand brak donderdagmiddag uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Doordat gelijktijdig ook andere grote natuurbranden woedden, werd de hulp van brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland ingeschakeld om het vuur te blussen. Hun inzet was zaterdagavond niet meer nodig. Bij de grote brand op de Veluwe bij ’t Harde was eerder die dag het sein brand meester gegeven.

Onweersbuien

Zaterdag zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap het vuur bestrijden naar de natuurbrand gestuurd om te helpen. Vooral ook omdat er op lastig te bereiken plekken nog zogenoemde hotspots waren waar het vuur gemakkelijk weer kon oplaaien.

Vanaf zaterdagavond trokken ook onweersbuien over. Maar de brandweer liet daarna weten dat de regen onvoldoende had geholpen om de brand te bestrijden.

ANP

