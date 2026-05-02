Inzet van Franse, Duitse en Belgische brandweer niet meer nodig

De inzet van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat laten minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en voorzitter Hein van der Loo van het Interregionaal Beleidsteam (IRBT) weten.

„De grote natuurbranden zijn onder controle. De internationale hulp wordt vandaag afgerond”, schrijft Van Weel op sociale media. Hij bedankt onder meer de brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk die deze week naar Nederland zijn gekomen om te helpen blussen. Ook Van der Loo bedankt de drie landen voor hun hulp.

Het IRBT kwam meermaals bijeen afgelopen dagen en bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s uit de getroffen gebieden. Dat was nodig om de inzet van de hulpdiensten te kunnen afstemmen. Van der Loo laat weten dat de operationele inzet nu weer volledig bij de individuele veiligheidsregio’s ligt. Die beschikken volgens hem nu weer „over voldoende capaciteit en middelen om natuurbranden effectief het hoofd te bieden”.

Weert

Donderdagavond werd om hulp van buitenlandse brandweerdiensten gevraagd, omdat er meerdere grote natuurbranden woedden, zoals bij ’t Harde, Oirschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast.

De Duitse brandweer stuurde vrijdag 21 voertuigen met 67 mensen naar Nederland en Frankrijk 41 mensen met 10 voertuigen. Verschillende Belgische brandweerploegen rukten ook deze week uit om de brand bij Weert te helpen blussen.

Zaterdag waren Franse en Duitse brandweerlieden nog in Weert bezig. Ze werden daar in de loop van de dag afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Onduidelijk was of ze daarna nog ingezet zouden worden, maar dat is nu niet meer nodig.

ANP

