Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brandweer nog volop bezig met nablussen bij ’t Harde

De brandweer is nog volop bezig met het controleren en nablussen van de natuurbrand op het defensieterrein bij ’t Harde in Gelderland. Op meerdere plekken ontstaan nieuwe brandhaarden, die direct door de brandweer worden bestreden om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.

Deze inzet zal nog geruime tijd duren, verwacht de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Donderdagavond dacht een woordvoerder van de veiligheidsregio nog dat mogelijk in de nacht het sein brand meester kon worden gegeven, maar „vanwege de omvang en complexiteit van het incident” is er vrijdagochtend toch nog niet afgeschaald. Vier pelotons van de brandweer, ongeveer honderd mensen, zijn aan het nablussen.

Brand meester

Vrijdagochtend gaan er net als eerder in de week ook drones de lucht in om de zogenoemde hotspots in de gaten te houden, laat de brandweer ter plekke weten. De hotspots zijn warme stukken in de ondergrond waarvan de temperatuur kan oplopen tot 170 graden en waar de brand weer kan oplaaien.

Wanneer het sein brand meester gegeven kan worden, kan de brandweer nog niet zeggen. De logistieke eenheid, die onder meer zorgt voor eten en drinken voor de brandweerlieden, houdt rekening met een inzet tot in ieder geval zaterdagochtend.

ANP

Reacties