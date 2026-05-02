Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sein brand meester gegeven voor natuurbrand bij ’t Harde

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de grote natuurbrand in ’t Harde. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brand brak woensdag uit op het militaire oefenterrein bij ’t Harde. De precieze oorzaak is nog onbekend.

De brand had meerdere brandhaarden. Bij de bestrijding van het vuur werden onder meer Chinook-helikopters van Defensie en een peloton uit Duitsland ingezet. Vrijdagavond liet de veiligheidsregio al weten dat het grootste gevaar was geweken.

Nacontrole

De brandweer blijft nog aanwezig voor nacontrole en de verdere afhandeling. De veiligheidsregio waarschuwt dat er nog enige tijd overlast kan zijn door stankoverlast in de omgeving.

Ook in andere delen van het land woedden de afgelopen dagen natuurbranden, zoals bij het Brabantse Oirschot en tussen Budel en Weert. Vermoedelijk speelt de aanhoudende droogte in het land hierbij een rol.

Meerdere natuurbranden

De brand bij Weert brak donderdagmiddag uit en is sinds die avond onder controle. Het sein brand meester is echter nog altijd niet gegeven. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zegt zaterdagochtend dat er nog te veel hotspots zijn in slecht begaanbaar bosgebied. „Die willen we eerst meer uit kunnen maken, voordat we het sein brand meester geven”, licht hij toe. Hij verwacht overigens niet dat de brand verder oplaait.

Bij het Gelderse Kootwijk woedde vrijdag ook enige tijd een grote natuurbrand. Zaterdag brak op korte afstand hiervan opnieuw brand uit tussen de A1 en het spoor. De brandweer heeft inmiddels ook hier het sein brand meester gegeven, meldt de veiligheidsregio.

ANP

Vorige Volgende

Reacties