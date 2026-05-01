Brand bij ’t Harde zorgt voor uitzonderlijke situatie: Nederland vraagt hulp van Europese brandweerdiensten

Het komt zelden voor dat Nederland de hulp van de Europese brandweerdiensten vraagt, maar toch is dat nu het geval: de middelen raken op nu er meerdere branden door het hele land zijn uitgebroken en daarom schieten Frankrijk en Duitsland te hulp.

Na de grote natuurbrand op militair oefenterrein bij ’t Harde woensdag, braken er op zeker zes andere plekken ook branden uit. Hoewel de meeste branden inmiddels onder controle zijn, is de brand bij ’t Harde nog niet volledig geblust.

Hulp uit Frankrijk en Duitsland voor brand ’t Harde

Daarom is de hulp ingeschakeld van brandweerdiensten uit Frankrijk en Duitsland, die in totaal acht voertuigen onze kant op sturen. Deze voertuigen zijn speciaal voor natuurbranden bedoeld, met de bijbehorende bemensing en commandovoering, zo vertelde Anton Slofstra, de commandant Brandweer Nederland, op Radio 1. Ook krijgt Nederland een helikopter te leen waar een grote waterzak onder kan worden gehangen.

Gisteren ontstond er een brand op de Oirschotse Heide, deze brak uit in een oefengebied vlakbij een kazerne. Het zou gaan om een gebied van 500 bij 500 meter. Deze brand is inmiddels onder controle. Ook bij een ander militair oefengebied in Weerter- en Budelerbergen ontstond er een brand. Een gebied van zo’n 500.000 vierkante meter stond daar gisteren in brand. Belgische brandweerlieden kwamen helpen met blussen.

Noodverordening

Daarnaast brak er ook nog een brand uit in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in Overloon in Noord-Brabant. Deze laatste brand is onder controle, maar het is nog niet bekend of de brand in de Amsterdamse Waterleidingduinen ook volledig geblust is. Tot slot brak er ook nog een brand uit in de bossen bij Kessel en Helden, die inmiddels ook onder controle is. Tot vrijdagochtend geldt er nog wel een noodverordening in de omgeving van de brand. De burgemeester roept iedereen op om daar weg te blijven.

