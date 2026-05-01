Bericht gekregen dat je betaalpas is geblokkeerd? Hier wil je op letten

Als er één item is dat je dagelijks meerdere keren gebruikt, dan is het wel je betaalpas. Het is dan ook niet zo gek dat je snel in actie komt als je een bericht krijgt dat je betaalpas op het punt staat te worden geblokkeerd. Maar dat is precies waar het volgens de Fraudehelpdesk misgaat.

Volgens de instantie gaan er namelijk valse sms-berichten rond waarin mensen wordt medegedeeld dat hun bankpas geblokkeerd wordt.

Bericht over geblokkeerde betaalpas

De berichten ogen heel betrouwbaar, omdat de daadwerkelijke IBAN van de ontvanger in het bericht wordt genoemd. Er wordt gezegd dat er al meerdere herinneringen zijn gestuurd en dat de betaalpas op het punt staat geblokkeerd te worden. Om dit te voorkomen moet er op een link geklikt worden. Wat voor gevolgen dit kan hebben, is volgens de Fraudehelpdesk nog onduidelijk.

Wat moet je doen bij een dergelijk bericht?

„We hebben nog geen meldingen ontvangen van mensen die op de link geklikt hebben”, zo laat de instantie weten. „Maar vermoedelijk zal er na klikken om (inlog)gegevens of andere bankgegevens gevraagd worden.”

Mocht je een dergelijke sms ontvangen, dan waarschuwen ze om vooral níet op de link te klikken, nergens je gegevens in te vullen en de sms te verwijderen. „Heb je toch op de link geklikt en/of gegevens ingevuld? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies”, aldus de Fraudehelpdesk.

