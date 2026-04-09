Ziekenhuizen en huisartsen getroffen door ChipSoft-hack: wat is er aan de hand?

Nadat eerder de gegevens van honderdduizenden deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker werden gestolen, is er opnieuw sprake van een hack in de zorg. ChipSoft, een grote speler in elektronische patiëntendossiers, is getroffen door een cyberaanval. Maar wat betekent dit voor jouw gegevens?

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zorgleverancier ChipSoft getroffen is door een hack met gijzelsoftware. Expertisecentrum Z-Cert bracht de hack aan het licht in een vertrouwelijk bericht aan zorginstellingen. ChipSoft liet daarop weten dat ze nog niet kunnen uitsluiten of persoonsgegevens zijn ingezien of gestolen.

Ook Z-Cert geeft aan dat ze hier nog geen inzicht in hebben. Een woordvoerder laat vandaag weten dat er sprake is van ‘moeizaam contact’ met ChipSoft. „Door het gebrek aan informatie zetten veel zorginstellingen hun systemen preventief dicht. We hopen snel iets van ChipSoft te horen.” Het bedrijf wil ook niet reageren op vragen vanuit persbureau ANP, maar laat aan De Telegraaf weten dat er sprake is van ‘mogelijke ongeautoriseerde toegang tot onze systemen’. De precieze gevolgen hiervan moeten nog worden onderzocht.

Voorzorgsmaatregelen door ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen hebben in afwachting van meer informatie besloten het digitale patiëntenportaal te sluiten of de verbinding met andere ziekenhuizen te verbreken. ChipSoft wordt niet alleen door ziekenhuizen gebruikt, maar ook door sommige huisartsen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft ChipSoft aangegeven ‘dat persoonsgegevens die zij verwerken waarschijnlijk niet betrokken zijn’, maar het onderzoek loopt nog. Huisartsen hoeven vooralsnog geen melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy.

Ziekenhuis Oost-Limburg in de Vlaamse stad Genk heeft zijn patiëntenplatform tijdelijk afgesloten omdat hun elektronische patiëntendossiers ook bij ChipSoft staan. Het ziekenhuis laat echter weten dat alle persoonlijke gegevens van patiënten veilig zijn.

