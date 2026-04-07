Dode bij crash met sportvliegtuigje in Zeeland

Bij de crash van een sportvliegtuig in Zeeland is één persoon om het leven gekomen. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vliegtuig stortte neer tussen het dorp Ritthem en Middelburg.

Hulpdiensten ontvingen rond 08.40 uur de eerste meldingen over een neergestort vliegtuig bij de snelweg A58. De veiligheidsregio meldt dat de politie het overlijden van ten minste één persoon bevestigt. Of de persoon alleen in het vliegtuig zat is nog niet bekend.

Vliegveld Midden Zeeland, dat iets meer dan 10 kilometer verderop ligt, bevestigt dat het vliegtuigje daar is opgestegen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft drie mensen gestuurd. Die gaan een verkennend onderzoek uitvoeren. Het verkeer op de nabijgelegen A58 ondervindt geen hinder van het ongeval.

ANP

