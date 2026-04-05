Pro-Iraanse beweging zet video over ontploffing Nijkerk online

NIJKERK - Het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat. Bij het pand van de organisatie Christenen voor Israël heeft een explosie plaatsgevonden. JEROEN JUMELET / ANP
De pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) heeft een video online gezet over de explosie in Nijkerk. Dat meldt de SITE Intelligence Group, een Amerikaanse groep die wereldwijd extremistische groeperingen monitort. Onduidelijk is of de beweging de ontploffing daarmee opeist.

HAYI plaatste eerder beelden van de explosies bij een joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, waarmee de organisatie verantwoordelijkheid leek te claimen. Datzelfde deed HAYI rond incidenten in België en Groot-Brittannië.

In tegenstelling tot eerdere filmpjes toont de nieuwe video niet de explosie in Nijkerk zelf. HAYI deelde wel foto’s van het gebouw van Christenen voor Israël, waar vrijdagavond laat een ontploffing plaatsvond. Ook deelde HAYI een dreigement gericht aan aanhangers van Israël, aldus SITE.

In een reactie op vragen van persbureau AFP heeft de Nederlandse politie laten weten de video van HAYI nog niet te hebben gezien.

