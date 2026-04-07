Sportvliegtuigje neergestort naast A58 bij Zeeuws Ritthem

Bij het Zeeuwse dorp Ritthem is dinsdagmorgen een sportvliegtuig neergestort. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vliegtuigje zou naast de snelweg A58 zijn gecrasht.

Hulpdiensten zijn uitgerukt. Over slachtoffers is nog niets bekend.

De luchthavenmeester van het nabijgelegen vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden zei desgevraagd dat hij „op dit moment niets kan vertellen”. Het verkeer op de A58 ondervindt geen hinder van het neerstorten, meldt Rijkswaterstaat.

ANP

