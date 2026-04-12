Tv-icoon Sonja Barend (86) overleden

Televisiepersoonlijkheid Sonja Barend is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt omroep BNNVARA namens haar familie. Barend overleed zaterdag thuis in het bijzijn van haar familie.

Barend werkte vanaf de jaren zeventig tot en met 2006 bij de VARA en werd een van de bekendste vrouwelijke presentatoren van het land. Zij presenteerde talloze talkshows die vaak miljoenen kijkers trokken en waarin zij opiniemakers uit de samenleving, politiek en de kerk sprak. Haar programma’s leverden haar de bijnaam ‘koningin van de talkshow’ op. Barend grifte zich in het collectieve geheugen met haar vaste slotzin: „Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.” Zij werkte jarenlang samen met eindredacteur Ellen Blazer.

„Sonja bepaalde de norm”, zegt BNNVARA zondag. „Met haar ongeëvenaarde scherpte, betrokkenheid en morele kompas gaf zij richting aan het publieke debat. In een tijd waarin televisie nog gevormd werd, vormde zij het medium; met gesprekken die ertoe deden, met een toon die respectvol én onverschrokken was, en met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid. Generaties kijkers vertrouwden haar.”

Joodse wortels

Naast haar talkshows werkte zij voor de VARA ook mee aan andere programma’s, zoals Kinderen voor Kinderen dat zij in 1988 presenteerde.

Barend werd op 29 februari 1940 geboren in Amsterdam. In haar leven speelden haar joodse wortels een belangrijke rol. Haar vader kende ze niet: hij werd in 1942 door de Duitsers afgevoerd en vermoord in Auschwitz. „Dat is een groot zwart gat in mijn bestaan; elke dag denk ik er wel even aan”, zei de presentatrice hierover.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De presentatrice had er een hekel aan zichzelf terug te kijken op televisie. Toch keek ze later in haar leven tevreden terug op haar loopbaan. „Ik heb altijd gedacht: haal eruit wat erin zit, Barend. Dat is mij aardig gelukt. Ik heb hard gewerkt en het beste van mezelf ingezet.”

In 2006, na haar laatste televisie-uitzending, werd zij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar grote verdiensten voor de Nederlandse televisie. Sinds 2009 wordt jaarlijks de Sonja Barend Award uitgereikt voor het beste televisie-interview van het jaar. In 2017 bracht Barend een autobiografisch boek uit, Je ziet mij nooit meer terug, over haar vermoorde vader en de gevolgen die dat voor haar leven had.

ANP

