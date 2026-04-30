Liter benzine kost voor het eerst ooit meer dan 2,60 euro
De prijs van een liter benzine is voor het eerst ooit hoger dan 2,60 euro. Consumentencollectief UnitedConsumers meldt donderdag dat de landelijke adviesprijs van een liter Euro95 met 1,5 cent is gestegen tot 2,603 euro. De prijzen aan de pomp lopen de afgelopen dagen op, nadat de olieprijzen weer fors waren gestegen als gevolg van de aanhoudende Iranoorlog.
De adviesprijs van een liter diesel ging donderdag omhoog met 2 cent naar 2,577 euro. Ook die prijs loopt de afgelopen dagen weer iets op, nadat die flink was gezakt. Op 8 april stond de literprijs voor diesel op een recordhoogte van 2,819 euro per liter. De adviesprijzen worden vaak alleen langs snelwegen gevraagd. Op andere plekken kunnen automobilisten goedkoper tanken.
De olieprijzen zijn de afgelopen dagen opgelopen naar het hoogste niveau in vier jaar door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Iran zijn het niet eens over de voorwaarden waarop de belangrijke Straat van Hormuz weer heropend kan worden.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Iris (35) moet 60.000 euro terugbetalen aan de Belastingdienst: hoe ga je om met een belastingschuld?
- In een maand tijd veel koopwoningen op de markt, met name in deze provincie
- Vakantiegeld 2026 valt anders uit: vooral lage inkomens gaan erop vooruit
- Zorgt koffie voor paniekaanvallen? Dit zegt nieuw onderzoek
- Relatie onder druk na eerste kind: dit blijkt de grootste boosdoener
ANP