Oud-deelnemer Lang Leve De Liefde, Clen V., verdacht van moord op vriendin

Er is de nodige ophef ontstaan rondom een oud-deelnemer van Lang Leve De Liefde. Clen V., die in 2020 meedeed aan het programma, wordt verdacht van het doden van zijn vriendin. De man werd gisteren opgepakt en zit momenteel vast en in beperkingen.

Volgens berichten zouden Clen V. en het slachtoffer sinds augustus 2024 verloofd zijn en kregen zij later dat jaar hun eerste kind samen.

Clen V. opgepakt na onderzoek

De 40-jarige vrouw zou op 26 maart dood zijn aangetroffen in haar woning in Amsterdam. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Na de vondst van haar lichaam is direct een grootschalig onderzoek gestart door de recherche en forensische opsporing, waarna Clen V. is opgepakt.

De zaak kreeg eerder al de nodige aandacht in de media, nadat bekend werd gemaakt dat de vrouw bij ABN AMRO werkte. Opvallend genoeg werd slechts een paar dagen na haar overlijden een 56-jarige collega van haar om het leven gebracht op een parkeerplaats bij Nieuw-Vennep. Volgens de politie is er geen verband tussen beide zaken en worden ze afzonderlijk van elkaar onderzocht.

De zaak rondom Clen V. gaat momenteel viral op social media, omdat hij geen onbekende is op televisie. Zo deed hij in 2019 mee aan het programma Iris en de 12 Dates, waarin hij op date ging met pianiste Iris Hond. Kort daarna was hij ook te zien in Lang Leve De Liefde, waarbij zijn optreden voor de nodige ophef zorgde.

Zo gaf hij zijn date op een nogal agressieve manier een zelfverdedigingscursus met een mes en maakte hij meerdere botte en vrouwonvriendelijke opmerkingen. De desbetreffende aflevering is inmiddels offline gehaald, maar op sociale media gaan de fragmenten nog steeds rond. Metro heeft Talpa om een reactie op bovenstaande gevraagd, maar daar nog geen antwoord op gekregen.

