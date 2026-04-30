Nieuwe vuurwerkwet op komst voor heel Europa? ‘Cobra’s kopen, dat is nogal makkelijk’

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuwe vuurwerkwet. Nederland, Frankrijk en Zweden hopen dat er veel strengere voorwaarden komen om zeer zwaar vuurwerk op de markt te brengen. Kan dat lukken, het uitbannen van bijvoorbeeld de cobra?

In Nieuws van de Dag sprak misdaadverslaggever van De Telegraaf Marcel Vink gisteravond over de toekomstige vuurwerkwet. Je hoort hem in de video hierboven. De wet moet er komen voor alle EU-landen, naast het afsteekverbod dat in ons land al in werking gaat. De NOS heeft de Europese brief aan Nederland, Zweden en Frankrijk in handen.

Vooral de illegale cobra’s zorgen in ons land voor veel schade. Aan panden, maar ook aan mensen. Metro schreef in december nog dat de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie een verdubbeling in het aantal amputaties van ledematen zag. „Cobra’s zijn gewoon kleine granaten.”

Krijgt Europa een nieuwe vuurwerkwet voor elkaar?

Journalist Marcel Vink gaat in op de vuurwerkwet. Hij weet dat het eenvoudig is om cobra’s te kopen: „Dat is vrij makkelijk. Als je op sociale media kijkt, dan is het niet heel moeilijk om eraan te komen. Nederland, Frankrijk en Zweden hebben echt veel last van deze cobra’s. Ze worden gebruikt om aanslagen te plegen. Hooligans zie je ook met cobra’s. Als je een beetje weet hoe je met apps moet omgaan, dan heb je ze zo in huis.”

Als het lukt, geldt de vuurwerkwet pas in 2030

Vink snapt wel dat de Europese Commissie met een nieuwe vuurwerkwet „paal en perk aan dit soort vuurwerk wil stellen”. Nieuws van de Dag laat daarop wat beelden zien van hoe hard de klap van deze zware vuurwerksoort is.

„Het wordt vooral in Italië gemaakt”, zegt Marcel Vink. „Daar staan kleine illegale fabrieken, en een paar in Polen en Albanië. De vraag is een beetje: krijg je alle landen op één lijn? En kun je dit verbod er doorheen krijgen? In Italië zijn er veel mensen die er heel veel geld aan verdienen. Het is daar bijna allemaal voor de export. Het is de vraag of ze de vuurwerkwet er doorheen krijgen en als dat lukt, dan wordt dat pas voor 2030. Ik ben benieuwd. Als het dan lukt, dan komt het uiteraard neer op controle en handhaving.”

