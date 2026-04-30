Asielzoekerscentrum Budel volledig ontruimd om natuurbrand

Het asielzoekerscentrum in Budel wordt donderdag volledig ontruimd omdat in het gebied een grote natuurbrand woedt. In de voormalige kazerne zitten 1500 asielzoekers. Opvangorgaan COA weet nog niet waar zij naartoe worden gebracht en hoe lang ze daar moeten blijven. Ook de vele tientallen medewerkers moeten het terrein verlaten.

De asielzoekers zitten in de voormalige Nassau-Dietzkazerne. Het is na het aanmeldcentrum in Ter Apel de grootste locatie van Nederland.

In de buurt van Weert en Budel brak donderdag brand uit op een militair oefenterrein. De vuurzee is ongeveer 500.000 vierkante meter groot. De rook trekt richting Budel. Het nabijgelegen vliegveld Kempen Airport, dat vooral wordt gebruikt voor recreatievluchten, wordt ook ontruimd.

ANP

