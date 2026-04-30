Brand op Oirschotse Hei uitgebroken rond militaire oefening

OIRSCHOT - Manschappen oefenen in en uitstappen uit een Eurocopter Cougar AS 532U2 helikopter van defensie die op de Oirschotse Heide een zogenaamde brown-out landing maakt. Helikopters van het Defensie Helikopter Commando oefenen samen met militairen van de Luchtmobiele Brigade ruim 2 weken in Nederland tijdens ‘HOT.NL’. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Een natuurbrand op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant is donderdag uitgebroken toen militairen daar oefenden. Dat laat de Koninklijke Marechaussee weten. Of de oefening ook de oorzaak van de brand was, is volgens de woordvoerder nog niet vast te stellen.

De brand brak uit naast de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht, ten westen van Eindhoven. Het is een openbaar toegankelijk terrein dat ook door Defensie wordt gebruikt.

Op het militaire oefenterrein bij het dorp ’t Harde in Gelderland ontstond woensdag ook een natuurbrand tijdens een militaire oefening. Het is nog niet bekend of die brand ook veroorzaakt is door de oefening. Daar doet de marechaussee onderzoek naar.

ANP

