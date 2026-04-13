Na een grijze maandag volgt lenteweer met veel zon: ‘Zonnebrandcrème al geen overbodige luxe’

Lichte buien en grijs… zo kunnen we deze maandag qua weer wel omschrijven. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Maar na (een beetje) regen en een wat kille dag volgt de zon, zegt een spreekwoord zo ongeveer.

En zo is het ook. Morgen en woensdag worden twee prachtige dagen met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Vandaag is het dus een korte tegenvaller, na het prima weekend met lenteweer.

Woensdag is het met 15 tot 19 graden warmer dan morgen. Vanaf donderdag kunnen enkele buien vallen, maar ook dan blijft de hoofdmoot droog weer met geregeld zon. Dagelijks wordt het 17 tot 19 graden, alleen in de kustgebieden is het dan minder zacht door een matige wind van zee.

Zon na een grijze maandag

Vandaag hoeven we volgens Weeronline weinig zonuren te verwachten, want de bewolking overheerst. Vanmiddag hebben we de paraplu op meerdere plaatsen nodig, want verspreid over het land kan dan een lichte bui voorkomen. In de regen is het slechts 11 graden en als het een tijdje droog is, wordt het 14 graden.

Ook vanavond is het bewolkt, maar later bereiken brede opklaringen het zuidwesten van het land. Deze opklaringen breiden zich in de nacht breed uit. Onder heldere en windstille condities koelt het flink af naar 2 tot 4 graden. Lokaal kan grondmist ontstaan.

Morgen en woensdag ‘zonovergoten’

Morgen en woensdag worden volgens Floris Lafeber van Weeronline „twee prachtige lentedagen met veel ruimte voor de zon”. Morgen „is het zonovergoten in de kustregio’s en komen landinwaarts stapelwolken voor. Met maximaal 12 tot 15 graden lijkt het fris, maar in de zon voelt het snel aangenaam.”

Op woensdag trekken er vanuit het Westen sluierwolken over die later op de dag steeds dikker worden. Met 15 tot 19 graden is het warmer dan de dagen ervoor. De zuidwestenwind houdt zich vaak rustig, hooguit 3 of 4 Beaufort.

Krachtige zon

Al met al wordt het dus vaak lekker weer om buiten te genieten. „Ben je lange tijd buiten? Dan is zonnebrandcrème geen overbodige luxe om te gebruiken, want een onbeschermde huid kan al redelijk snel roodkleuren”, meldt Lafeber. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de lentezon op haar felst en kan je huid al binnen 25 tot 40 minuten roodkleuren. Wil je meer over zonnebrand weten: Metro zette eerder een aantal misvattingen op een rij.

Vanaf donderdag kunnen er enkele buien ontstaan. Ondanks de toenemende kans op een bui blijft de hoofdmoot wel overwegend droog lenteweer met wolken en zon. Op grote schaal wordt het dagelijks 17 tot 19 graden, alleen in de kustgebieden is het vaak iets minder zacht door een wind van zee.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

