Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer Nederlanders bereiden zich voor op een noodsituatie

De overheid hamert er al een tijdje op: Nederlanders doen er goed aan zich voor te bereiden op een noodsituatie. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een noodpakket, maar ook door het opstellen van een noodplan. Uit onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat meer mensen dat doen.

Inmiddels heeft 44 procent van de Nederlandse bevolking een noodpakket, 12 procent heeft een noodplan (was 5 procent in 2024) en bijna de helft van de Nederlanders praat met medebewoners over voorbereiding op zo’n situatie. Dat is volgens de NCTV te danken aan de campagne Denk vooruit, die Nederlanders moet stimuleren om over zulke situaties na te denken.

Hierboven zie je een item van Nieuws van de Dag over de campagne, toen hij net gelanceerd was.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid: „Deze cijfers laten zien dat steeds meer Nederlanders zich serieus aan het voorbereiden zijn op een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige stroomstoring zoals in Spanje en Portugal in 2025. Voorbereiden is geen eenmalige actie meer, het is een gewoonte die we met elkaar moeten opbouwen. En dit geldt ook zeker voor ons als overheid, ook wij moeten extra stappen zetten om weerbaar te worden tegen de hedendaagse dreigingen zoals cyberaanvallen en sabotage. Weerbaar worden doen we gezamenlijk.”

Afgelopen najaar kreeg vrijwel elke Nederlander een boekje in de bus, over hoe je voor te bereiden op een mogelijke ramp. Ruim negen op de tien mensen heeft die inmiddels onder ogen gekregen, 57 procent las ‘m daadwerkelijk. Hoeveel mensen ‘m in de praktijk hebben gebruikt, is niet bekend.

‘Voorbereiden steeds belangrijker’

Volgens de Rijksoverheid wordt het voorbereiden op een noodsituatie steeds belangrijker. Zo neemt de dreiging van aanvallen op vitale infrastructuur in Nederland toe en werden er mogelijk tieners in Nederland gerekruteerd voor spionagevoorbereidingen. Ook is er een toename in sabotageacties op het spoor in Europa te zien, zoals bijvoorbeeld in Polen, waar een belangrijk militaire spoorweg werd gesaboteerd.

Naast deze dreigingen kunnen ook noodsituaties zoals natuurrampen, langdurige stroomstoringen of verstoringen van het internet of betalingsverkeer de samenleving hard raken. In een noodsituatie zijn de overheid en hulpdiensten daar waar zij het hardst nodig zijn, maar zij kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat mensen minimaal de eerste 72 uur voor zichzelf en hun huishouden kunnen zorgen.

Vorige Volgende

Reacties