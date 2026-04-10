Lale Gül denkt dat 150 euro per maand voor thuis opvangen van asielzoekers niets oplost: ‘Bedrag een belediging’

Gastgezinnen krijgen straks 150 euro per maand voor het opvangen van een asielzoeker. De vraag is of dat het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers echt oplost. Volgens Lale Gül niet.

Schrijfster Lale Gül zei als opiniemaker in Nieuws van de Dag gisteravond dat de regeling over het opvangen van asielzoekers slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Een structurele oplossing voor het asielprobleem? Nou nee. Kort geleden zei Bram Moszkowicz in hetzelfde SBS6-programma dat de asielnoodwet juist (en alsnog) zou moeten worden ingevoerd.

Extraatje per maand voor thuis-opvang asielzoekers

Gastgezinnen voor asielzoekers krijgen vanaf mei een extraatje van 150 euro per maand (voor één persoon). Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink verwacht dat dit vijftig gastgezinnen per jaar gaat opleveren. Lale Gül vindt de gedachte niet meteen onrealistisch: „Bij het begin van de oorlog in Oekraïne werden 25.000 Oekraïners vrijwillig opgevangen door gastgezinnen. Er zijn gerust ook mensen die voor niks mensen die vluchten voor oorlog willen opvangen. Eind 2023 was overigens nog maar 8 procent van die mensen bij gastgezinnen.”

‘Daar moet je extra boodschappen van betalen’

Elke maatregel voor asielzoekers die je neemt, is in principe goed, vindt Gül ook. „Azc’s zitten overvol. Daardoor worden asielzoekers in hotels gestopt en dat kost de Staat 150 euro per persoon per nacht. Klauwen met geld.” Een derde voordeel volgens Lale Gül: het komt de integratie ten goede.

Maar, aldus de opiniemaker: „Als ik dat bedrag zie, 150 euro per maand… Daar moet je extra boodschappen van betalen. Je moet veel meer avondeten bereiden en je moet gas, water, licht betalen. Het bedrag vind ik bijna een belediging. Commercieel gezien is het helemaal niet interessant, je moet het echt uit idealisme doen. Als je je kamer verhuurt via internet kun je veel meer geld vangen. Ik vraag me af wie dat gaat doen.” Lale Gül vraagt zich ook nog af wat er gebeurt als er spanningen of ruzies in de woonsituatie ontstaan.

Nieuws van de dag-verslaggever Pim Markering ging in Leiden op pad om te peilen of mensen voor het thuis opvangen van asielzoekers openstaan. Je ziet de reportage in de video boven dit artikel. Hij hoort onder meer: „Je kan het lazerus krijgen.”

