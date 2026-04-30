‘Wij eisen de nacht op’ bij azc-protest: Dolle Mina’s spreken van ‘racistisch vooroordeel’

Honderden vrouwen liepen dit weekend door Loosdrecht uit protest tegen een azc. Hun actie was vreedzaam, maar zorgt voor felle kritiek: volgens de Dolle Mina’s misbruiken ze hun feministische slogan ‘wij eisen de nacht op’.

In Loosdrecht werd er vorige week dagenlang geprotesteerd tegen de komst van een azc in het gemeentehuis van Wijdemeren. Dat liep regelmatig uit de hand, met vernielingen aan datzelfde gemeentehuis op de avond van Koningsdag. Vrouwen uit Loosdrecht kwamen zaterdag ook in actie met een mars, die was vreedzaam. Ook zij vrezen de komst van asielzoekers, maar de manier waarop zij ‘wij eisen de nacht op’ daarbij naar buiten brachten, wordt ze niet door iedereen in dank afgenomen. De vrouwen liepen tijdens hun demonstratie overigens ook met andere teksten, zoals ‘laat ons veilig thuiskomen’.

Dolle Mina’s boos op actie van vrouwen in Loosdrecht

De feministische Dolle Mina’s hebben geen goed woord over voor de actie in Loosdrecht. De actiegroep zegt dat hun slogan ‘wij eisen de nacht op’ ten onrechte wordt gekaapt om vreemdelingenhaat aan te wakkeren. De Dolle Mina’s, die wel blij zijn ‘dat hun slogan aanslaat’, vinden de actie ‘gebaseerd op een racistisch vooroordeel’. Verslaggever Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag ging naar Loosdrecht om de kritiek aan lokale vrouwen voor te leggen.

De reacties daarop zijn verdeeld. „Ik zou het fijn vinden als vrouwen elkaar supporten en niet afvallen”, zegt een vrouw op straat. Een jonge dame maakt het niet uit of ‘wij eisen de nacht op’ over mannen in het algemeen of over azc-mannen gaat. „Ik ben er überhaupt voor dat ik over straat kan in een kort rokje, zonder dat ik word nagefloten. Zonder dat mannen aan me gaan zitten. Wat voor kleur boeit me echt niet, ik wil gewoon dat ze van me afblijven.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

