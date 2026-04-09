Jaarlijks zo’n half miljoen onterechte parkeerboetes door scanauto’s

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 250 miljoen tot 375 miljoen controles met scanauto’s uitgevoerd, waarbij er tussen de 35 miljoen euro aan parkeerboetes wordt opgelegd. Maar heel betrouwbaar zijn de scanauto’s niet: volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ongeveer een half miljoen van die boetes onterecht.

Onderzoek van de AP laat zien dat meer dan 10 procent van de bekeuringen niet klopt.

Kunstmatige intelligentie

Gemeentes door heel Nederland laten regelmatig scanauto’s rondrijden om te controleren of autobezitters wel betaald hebben voor een parkeerplek. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan kunnen ze een parkeerboete verwachten. De scanauto’s gebruiken tijdens het rijden kunstmatige intelligentie en algoritmes om automatisch kentekens te scannen van auto’s die langs de kant van de weg staan.

Veelgemaakte fouten

Dit gaat snel, maar volgens de AP zijn de scanauto’s helemaal niet ontwikkeld om naar de specifieke omstandigheden te kijken. Zo zien ze niet of een auto kort stilstaat om te laden of te lossen. Dit is namelijk gewoon toegestaan en hier mag je dan ook geen bekeuring voor krijgen. Ook kunnen de scanauto’s niet zien of iemand een gehandicaptenparkeerkaart achter zijn of haar voorruit heeft liggen.

Bezwaar maken is tijdrovend

Hoewel je een bezwaar kan maken tegen zo’n bekeuring, is dat volgens de waakhond erg tijdrovend en onduidelijk. Daarnaast moet je ook gewoon betalen terwijl het bezwaar loopt. “Dat kan mensen in financiële problemen brengen, zeker wanneer sprake is van herhaalde fouten”, aldus de AP. De privacytoezichthouder adviseert gemeenten dan ook om vaker parkeerwachten op straat in te zetten.

