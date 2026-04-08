Bah: horror-wespenseizoen op komst, zo bereid je je voor

Niets zo vervelend als een avondje buiten eten en constant lastiggevallen worden door wespen die in je drinken gaan zitten of steeds om je eten heen zoemen. Toch lijkt het er dit jaar op dat dit vaker gaat gebeuren dan normaal.

Nederland stevent namelijk mogelijk af op een uitzonderlijk druk wespenseizoen. Door een combinatie van een zachte winter en een ongekend warm en droog begin van maart zijn wespen dit jaar al opvallend vroeg actief. Volgens ongediertebestrijder Nick, aangesloten bij De Bestrijdingsbrigade, zorgt dat ervoor dat de wespennesten zich sneller ontwikkelen dan gebruikelijk. Dat betekent dat we de komende maanden waarschijnlijk meer wespen gaan zien, en dus ook meer overlast.

Vooral op terrassen, in tuinen en rondom eten en drinken kunnen ze voor irritatie zorgen. Dus als je van plan bent om lekker buiten te zitten, is het slim om een beetje voorbereid te zijn.

Actie ondernemen

Volgens Nick worden wespen dit jaar duidelijk eerder actief. „Zodra de lente zich laat zien, zien we direct dat alle insecten wakker worden en dus ook de wespen.” Dit vroege moment van activiteit vormt vaak het begin van een versnelde opbouw van nesten.

Maart 2026 kende een ‘uitzonderlijke start’. Met in totaal vier gebroken warmterecords ging die eerste periode de boeken in als de warmste, droogste en zonnigste start van maart ooit gemeten.

Voor overwinterende wespenkoninginnen betekent dit een vroeg lentesignaal. Waar ze normaal pas later in het seizoen actief worden, komen ze nu al in beweging en beginnen ze eerder met het bouwen van nesten. In de praktijk is dit nu al zichtbaar. „We zien vaak eerst de bijen, hommels en de Franse veldwesp. Als het weer goed blijft, duurt het nooit lang voordat we ook de eerste koninginnen zien die beginnen met hun nest.”

Meer wespen gespot

Op basis van data van De Bestrijdingsbrigade blijkt dat het aantal vertoningen van wespen met ongeveer 75 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat wijst op een duidelijke toename in wespenoverlast. Deze ontwikkeling laat ook zien dat meer mensen dit jaar veel eerder alert zijn op wespen.

Een vroege start van het wespenseizoen heeft directe gevolgen voor de rest van het jaar. Hoe eerder koninginnen beginnen met nestvorming, hoe meer tijd kolonies hebben om te groeien. „Bij een vroege start van het wespenseizoen kunnen we ons klaarmaken voor een drukke zomer, met pieken begin augustus en grote nesten die pas laat worden ontdekt, vaak op moeilijk bereikbare plekken”, zegt de ongediertebestrijder.

Als het warme en droge weer aanhoudt, neemt de kans op grotere nesten en meer overlast verder toe.

‘Honderden wespen in huis’

De komende weken zijn volgens de Bestrijdingsbrigade cruciaal. In deze fase zijn wespennesten nog klein en relatief eenvoudig te verwijderen. Wordt er niet op tijd ingegrepen, dan kunnen ze in korte tijd uitgroeien tot grote kolonies met honderden wespen.

Volgens de ongediertebestijder is alertheid daarom essentieel: „Trek direct aan de bel.” In de praktijk ziet hij regelmatig dat mensen het eerst zelf proberen op te lossen, met alle risico’s van dien. „Ik krijg vaak mensen aan de telefoon die zeggen: ‘We dachten het dicht te kitten, maar nu zitten de wespen binnen.’ Of: ‘Mijn man dacht het zelf wel te kunnen, maar werd twintig keer gestoken.’”

Dus; wat te doen als je vermoedt dat er wespen in of rondom je huis zitten? Controleer bekende plekken rondom je woning, zoals spouwmuren, dakranden, schuurtjes en overkappingen, op beginnende nestvorming. Een snelle behandeling kan het verschil maken tussen een klein probleem en een grote plaag.

