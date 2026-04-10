Het weer in het komende weekend: prima om te gaan hardlopen

We mochten over het weer niet echt klagen, de afgelopen week. We konden een aantal dagen zelfs bestempelen als redelijk warm. Hoe wordt het weekend?

Na die paar warme dagen gaan we het vrije weekeinde in met – nu nog – lagere temperaturen. Vanmiddag hebben we al te maken met kouder weer: 13 graden. Morgen wordt het vervolgens iets warmer met verspreid over het land 16 tot 21 graden. Het is lange tijd droog met zonnige perioden. Later raakt het bewolkt en in de late zaterdagmiddag en in de avond trekt een regenzone over het land.

Voor wie dan baalt: denk eens aan de lenteschoonmaak. Even lekker poetsen in deze tijd maakt ons gelukkiger, blijkt uit onderzoek.

Lekker lentezonnetje op je vrije zaterdag

Zaterdag kan dus worden genoten van heerlijk weer. Je zult echt even de lente voelen, mocht je een vrije dag hebben. ’s Ochtends schijnt de zon veelvuldig en het kwik loopt op naar 17 tot 20 graden. Het wordt prima weer om een kijkje te nemen bij de Nederlandse tulpenvelden. Foto’s maken terwijl je in zo’n bollenveld staat, zoals op de foto boven het artikel, wordt door de tulpenboeren overigens niet op prijs gesteld.

„Er waait een matige zuidenwind”, meldt Verena Mülder van Weeronline, die je ook in de video hieronder ziet. „In de middag neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag begint het te regenen in het Westen. De regen trekt ’s avonds oostwaarts over het land en ’s nachts trekt de regen weer weg. De minima liggen vervolgens rond 7 graden.”

Prima weer om te gaan hardlopen

Zondag wordt het aanzienlijk minder warm. De maxima liggen nog maar tussen 12 en 15 graden. Daarbij is het droog met in het oosten veel bewolking en in het westen kans op zonnige perioden. Mülder: „Het zijn ideale temperaturen voor hardlopers, dus dat is goed nieuws voor de deelnemers van de marathon van Rotterdam.” Dat is waarschijnlijk ook een goed bericht voor opa Wim (80) uit Nijkerk. Hij verschijnt zondag aan de start om het Nederlands record in de leeftijdscategorie 80+ ‘aan te vallen’. Meneer Wim – hier kun je zijn verhaal lezen – gaat voor een tijd onder de 4 uur.

Een nadeel is op de tweede dag van het weekend wel de matige zuidwestenwind. Hierdoor voelt het het weer wat frisser aan. Na het weekend is het nog een aantal dagen licht wisselvallig. In de loop van komende week wordt het weer vaker zonnig en droog.

