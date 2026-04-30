Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Noodverordening voor gebied natuurbrand Kessel

Voor het gebied rond de grote natuurbrand tussen de Limburgse plaatsen Helden en Kessel geldt een noodverordening. Het gebied is afgesloten, meldt de gemeente Peel en Maas.

Niemand mag het gebied in, maar bewoners van huizen, ondernemers en campinggasten kunnen er wel blijven. Binnen het gebied mogen geen drones vliegen.

Burgemeester Bob Vostermans riep inwoners van zijn gemeente eerder al op om weg te blijven van de Heldense Bossen, waar de brand woedt.

ANP

Vorige Volgende

Reacties