Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Noodverordening voor gebied natuurbrand Kessel

HELDEN - Brandweer blust na tijdens een grote natuurbrand in het Limburgse Helden. Het getroffen gebied bedraagt ongeveer 7000 vierkante meter. ROB ENGELAAR / ANP
Voor het gebied rond de grote natuurbrand tussen de Limburgse plaatsen Helden en Kessel geldt een noodverordening. Het gebied is afgesloten, meldt de gemeente Peel en Maas.

Niemand mag het gebied in, maar bewoners van huizen, ondernemers en campinggasten kunnen er wel blijven. Binnen het gebied mogen geen drones vliegen.

Burgemeester Bob Vostermans riep inwoners van zijn gemeente eerder al op om weg te blijven van de Heldense Bossen, waar de brand woedt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties