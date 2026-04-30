Zeer grote brand bij Weert, Kempen Airport ontruimd

De brand op een militair oefenterrein bij Weert is 500.000 vierkante meter groot, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand brak rond 13.15 uur uit en breidt steeds verder uit. Of het vuur beperkt is tot het oefenterrein bij de Geuzendijk, weet de woordvoerder niet zeker. Het vliegveld Kempen Airport, dat vooral wordt gebruikt voor recreatievluchten, wordt ontruimd. De rook trekt richting Budel.

De veiligheidsregio heeft een NL-Alert afgegeven voor die regio vanwege de rook.

Op dit moment lijken er geen mensen gewond te zijn geraakt bij de brand, aldus de woordvoerder. Maar drones zoeken nog wel naar eventuele mensen die in het gebied zijn. Ook helpen de drones bij het in kaart brengen van de brand voor de brandweer. Hoeveel pelotons nu blussen, weet hij nog niet.

België

Het oefenterrein ligt dicht bij de grens met België en volgens de woordvoerder komen er ook meldingen over overlast uit die richting. Belgische brandweerlieden zijn onderweg om te helpen de brand te bestrijden.

500.000 vierkante meter staat gelijk aan 50 hectare. Bij de brand bij ’t Harde in Gelderland die woensdag uitbrak, raakte zeker 500 hectare natuur beschadigd.

ANP

