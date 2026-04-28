Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland
Leestijd: 1 minuut

Politie: vijftig man betrokken bij vernieling in Loosdrecht

LOOSDRECHT - Vernielingen aan het gemeentehuis van Loosdrecht. In de gemeente Wijdemeren werd de afgelopen tijd meermaals gedemonstreerd tegen het besluit om asielzoekers tijdelijk op te vangen in het gemeentehuis. FREEK VAN DEN BERGH / ANP
ANP / ANP

Een groep van ongeveer vijftig relschoppers was volgens de politie betrokken bij de vernielingen aan het gemeentehuis in Loosdrecht. Op maandagnacht werden in het Noord-Hollandse dorp onder meer stenen door de ramen van het pand gegooid. Ook werd het hek vernield.

Volgens een woordvoerder is de groep na festiviteiten rondom Koningsdag van het dorp richting het gemeentehuis getrokken, waarna de vernielingen plaatsvonden. Toen de politie bij het gebouw aankwam,waren van de groep nog zo’n vijftien mensen over. Een 34-jarige man uit Ermelo werd aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar de groep en hoopt daarbij meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

In het gemeentehuis aan de Rading moeten vanaf 6 mei tijdelijk asielzoekers gehuisvest gaan worden. Daar is meermaals tegen gedemonstreerd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties