Politie verwijdert bezetters Betuwelijn, tientallen aanhoudingen

ELST - Politieagenten van de Mobiele Eenheid grijpen in tijdens een blokkade van de Betuweroute door activisten van Geef Tegengas. De actiegroep protesteert onder meer tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd en de klimaatcrisis. SEM VAN DER WAL / ANP
De politie heeft de demonstranten die bij Valburg op de Betuwelijn zaten van het spoor gehaald. De activisten van Geef Tegengas zijn door de politie afgevoerd naar een arrestantencomplex. Volgens een woordvoerder zijn er tientallen aanhoudingen verricht.

De demonstranten gingen even na het middaguur met zo’n zestig mensen het spoor op, twintig van hen ketenden zich vast aan de rails. Aan het einde van de middag moest de actiegroep, die strijdt tegen mensenrechtenschendingen en voor het klimaat, van de locoburgemeester van de gemeente Overbetuwe naar een parkeerplaats vertrekken. Daar werd geen gehoor aan gegeven, waarop de politie ingreep.

