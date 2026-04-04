Minder meldingen wolvenaanvallen op vee in eerste drie maanden

Na jaren van stijging is het aantal meldingen van wolvenaanvallen op vee in het eerste kwartaal voor het eerst afgenomen. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 255 meldingen binnen bij BIJ12, de organisatie die namens de provincies wolvenzaken afhandelt. In dezelfde periode vorig jaar lag dat aantal nog aanzienlijk hoger op 385 meldingen, blijkt uit een data-analyse van het ANP.

Van de 255 meldingen is bij 112 gevallen bevestigd dat het om een wolf ging en bij drie gevallen kon dit niet worden vastgesteld. Het onderzoek naar de overige 140 meldingen loopt nog. Ter vergelijking: in de eerste drie maanden van 2025 schreven onderzoekers 370 aanvallen toe aan de wolf. Dat was toen een record, dat dit jaar, gezien het lagere aantal meldingen, niet wordt verbroken.

De afgelopen jaren steeg het aantal incidenten fors. Waar wolven in heel 2021 nog 104 aanvallen op vee pleegden, liep dat aantal vorig jaar op naar 1079 incidenten.

Subsidieregelingen

Volgens deskundigen is er geen duidelijke verklaring voor de daling en komt het mogelijk door verschillende factoren. Om de kans op een aanval flink te verkleinen, kunnen veehouders in verschillende provincies gebruikmaken van subsidieregelingen. Met deze financiële steun kunnen zij onder meer investeren in een raster, een omheining waar een wolf niet door, onder of over kan. „We zien dat mondjesmaat meer mensen hiervan gebruikmaken, maar dat alleen kan de daling niet verklaren”, stelt Martijn Lambregts van Werkgroep Wolf Nederland.

Ook andere preventieve maatregelen, zoals het ’s nachts ophokken of verplaatsen van schapen in gebieden waar de wolf actief is, kunnen het risico verkleinen.

Natuur

Een andere mogelijke verklaring zit in de natuur. De hoeveelheid eikels en beukennootjes was vorig jaar hoger dan gemiddeld. Herten en zwijnen eten dit veel, de dieren waar wolven in de natuur vooral op jagen. „Als er in het wild genoeg voedsel beschikbaar is voor de wolf, wijkt deze minder snel uit naar ‘laaghangend fruit’, namelijk landbouwdieren”, vertelt ecoloog Hugh Jansman van de universiteit in Wageningen.

Boeren zijn overigens niet verplicht een vermoedelijke aanval van een wolf te melden. Een woordvoerder van BIJ12 laat weten dat zij geen signalen ontvangen dat mensen minder bereid zijn om melding te doen.

ANP

