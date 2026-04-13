Basic-Fit getroffen door grote hack, gegevens van 200.000 leden liggen op straat
Fitnessketen Basic-Fit is getroffen door een grote hack. In meerdere landen zijn de gegevens van leden gelekt die bij de keten sporten. In Nederland betreft het volgens Basic-Fit data van ongeveer 200.000 mensen.
De laatste tijd zijn er meerdere grote hacks in ons land. Denk aan het stelen van klantgegevens door een hackersgroep bij Odido en onlangs een ChipSoft-hack bij meerdere ziekenhuizen.
Basic-Fit gehackt
Bij de hack van Basic-Fit gaat het om lidmaatschapsinformatie, naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens. Basic-Fit bewaart geen identiteitsdocumenten van leden en er zijn geen wachtwoorden ingezien.
