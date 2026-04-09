Hoe gevaarlijk is het als je kind heeft gespeeld met speelzand met asbest? Eindelijk is er duidelijkheid

Nadat er de afgelopen maanden in verschillende soorten speelzand asbest werd aangetroffen, ontstond er de nodige onrust. Ouders vroegen zich massaal af of het speelzand bij hen thuis wel veilig was én wat het betekende voor de gezondheid van hun kinderen als die ermee hadden gespeeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt nu met geruststellend nieuws.

Het AD trof een tijdje geleden in meerdere speelzand-producten asbest aan. Hierop besloot de NVWA een eigen onderzoek te starten naar 106 speelgoedartikelen met zand. In 40 van deze producten werd asbest aangetroffen, al ging het vaak om kleine hoeveelheden.

Is asbest in speelzand gevaarlijk?

Als jouw kind met één van deze producten heeft gespeeld, is het gezondheidsrisico volgens de NVWA en het RIVM beperkt. In het merendeel van de onderzochte producten zat namelijk zo weinig asbest dat het risico als verwaarloosbaar wordt gezien. Bij vier producten met hogere concentraties ligt dat anders: daar kan wel een risico ontstaan, maar alleen in een extreem scenario waarbij een kind er jarenlang en zeer intensief mee heeft gespeeld.

Hoewel de kans op gezondheidsrisico’s klein is, vinden de NVWA en het RIVM het wel belangrijk om in te grijpen. Zij vinden dat speelgoed met zand voortaan verplicht gecontroleerd moet worden op asbest en dat er een duidelijke norm moet komen voor wat nog is toegestaan. „We gaan ze ook actief op die verplichting wijzen”, aldus een woordvoerder van de NVWA.

Let vooral op bij deze speelzandproducten

Ouders zullen nog even geduld moeten hebben, want de lijst met onderzochte producten wordt pas later gepubliceerd en zelfs dan is er nog onzekerheid, omdat verschillende partijen van hetzelfde product van elkaar kunnen afwijken. Wel is in ieder geval al duidelijk dat los gekleurd decoratiezand vaker asbest bevat. Dit type zand wordt bijvoorbeeld gebruikt voor knutselen of in sierflesjes. Het RIVM adviseert dan ook om daar voorzichtig mee om te gaan en bij twijfel contact op te nemen met de leverancier.

