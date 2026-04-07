April start lenteachtig: zon en warme temperaturen op komst

April doet wat-ie wil! En in dit geval is het zonnig zijn, want de zon laat zich de komende dagen volop zien in Nederland.

Volgens Weeronline wordt het niet alleen helder, maar ook opvallend zacht voor de tijd van het jaar.

Lenteachtige start van april

Vooral vandaag belooft een echte lentedag te worden. De lucht kleurt grotendeels blauw en de temperatuur loopt in de middag op naar 15 tot 17 graden. In het zuiden kan het zelfs 18 graden worden.

Een dag later wordt het nóg warmer: morgen stijgt het kwik naar 17 tot 19 graden en in het zuiden wordt met mogelijk 20 graden zelfs de eerste warme dag van het jaar aangetikt.

Frisse ochtenden

Toch is het contrast met de nachten groot. In de vroege ochtend blijft het fris, met temperaturen tussen de 1 en 5 graden.

In het noordoosten kan het lokaal zelfs nog iets kouder worden.

🤧 Hooikoorts Niet voor iedereen is het vroege lekkere weer lekker. Met het zonnige en warme weer neemt de hoeveelheid pollen in de lucht in rap tempo toe – met alle gevolgen van dien. Volgens pollenexpert Maurice Martens kunnen mensen met hooikoorts maar beter hun borst natmaken de komende dagen.

Doei zon, hallo wolken

Ook donderdag blijft het relatief warm, met in het zuiden en zuidoosten opnieuw kans op 20 graden. De zon krijgt dan wel gezelschap van hoge bewolking.

Later op de dag slaat het weer om: vanuit het westen trekken buien het land binnen en neemt de bewolking toe. In het zuidoosten blijft het tot het begin van de avond nog aangenaam zacht.

Nog nooit code oranje of code rood in april

Een leuk feitje over april: het is de enige maand waarin KNMI nog nooit code oranje of rood heeft afgegeven voor gevaarlijk weer. Daarmee geldt de lentemaand als de rustigste weerperiode van het jaar, concludeert het instituut.

Sinds 2010 werkt het KNMI met de bekende kleurcodes om voor risicovol weer te waarschuwen. Gemiddeld worden er sindsdien zo’n acht keer per jaar code oranje of rood afgegeven. Opvallend: dat aantal werd dit jaar al in februari bereikt, vooral door waarschuwingen voor gladheid op de weg.

Januari, december en juli

Bij code oranje en rood is de kans op gevaarlijk weer groot en kan de impact aanzienlijk zijn, met risico op schade, letsel of flinke overlast. De meeste waarschuwingen worden afgegeven in januari, december en juli. Na april komen september en oktober het minst vaak voor.

In totaal valt bijna de helft (48 procent) van alle zware waarschuwingen in de winter. In de zomer is dat 36 procent, terwijl lente en herfst beide op slechts 8 procent uitkomen.

Gladheid is veruit de belangrijkste reden voor een waarschuwing: ijzel en sneeuw zijn samen goed voor 40 procent van de gevallen. Daarna volgen onweersbuien (33 procent) en windstoten (19 procent). De zwaarste waarschuwing, code rood, wordt het vaakst afgegeven bij stormachtig weer met harde windstoten.

