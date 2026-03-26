Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomertijd begint dit weekend, maar de kou blijft nog even hangen

Het is lente en komend weekend gaat ook de zomertijd in. Dat betekent: de klok die een uur vooruit gaat én de zomer die een stapje dichterbij komt.

Al lijkt de zomer vandaag nog heel ver weg, met regen, wind en kou…

Astronomische lente

Afgelopen vrijdag, 20 maart, begon de astronomische lente. Dag en nacht waren toen ongeveer even lang. Vanaf nu worden de dagen langzaam langer en komt de zon steeds vroeger op.

Zonder zomertijd zou de zon op de langste dag rond 04.20 uur opkomen. Dankzij het verzetten van de klok kunnen we ’s avonds langer van het daglicht genieten. Goed nieuws voor wie graag buiten is of na het werk nog graag een wandeling maakt.

Koude start van de zomertijd

De nacht waarin de klok vooruitgaat, verloopt volgens Weeronline vrij koud. Op het moment dat de zomertijd ingaat, ligt de temperatuur op de meeste plekken tussen 0 en 3 graden. Aan de grond kan het regionaal zelfs vriezen.

Wie nog planten buiten heeft staan, kan ze beter beschermen tegen de kou. Het voelt tijdens de overgang naar zomertijd dus meer als winter dan als zomer.

💡 Zo weinig bespaart een huishouden door de zomertijd De zomertijd is ooit ingevoerd om energie te besparen, maar voor een gemiddeld huishouden bedraagt de besparing maximaal 3 euro per jaar, afhankelijk van het verbruik en de energieprijzen.

Voorlopig fris en wisselvallig

Zondag wordt het overdag 9 tot 11 graden met een mix van zon en wolken. In de middag is er kans op een bui, maar veel plaatsen blijven overdag droog. In de avond neemt de kans op regen toe. Begin volgende week blijft het weer wisselvallig met maxima tussen 9 en 13 graden.

Later in de week komt er meer ruimte voor de zon, maar de wind uit het noorden houdt de temperaturen eerder fris dan warm. Bij rustige nachten kan lokaal lichte vorst optreden.

Langer licht, maar nog geen zomer

Ondanks de koude start van de lente betekent de zomertijd vooral: langer licht in de avond. De dagen voelen langer en lichter aan, ideaal voor buitenactiviteiten of een terrasbezoek. Echt zomers weer laat nog even op zich wachten, maar de eerste zonnestralen zijn een voorbode van het voorjaar.

Het advies luidt dus nog even: geniet van het meer daglicht, maar wel mét je jas aan. Maar je kunt natuurlijk wel alvast plannen maken voor die langere avonden, want de zomertijd brengt langzaam maar zeker de zomer in zicht!

Reacties