Yeşilgöz noemt trip met privéjet naar het Midden-Oosten echt nodig: ‘EasyJet landt daar niet’

Defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) noemt haar eendaagse bezoek met een privéjet aan het fregat Zr. Ms. Evertsen in de Middellandse Zee vorige week „zeker nodig”. Het schip is in verband met de oorlog in het Midden-Oosten op missie gestuurd.

„Ook voor uw vrijheid en veiligheid is het cruciaal dat de minister die daarvoor verantwoordelijk is, daarheen gaat”, zei Yeşilgöz voor aanvang van de ministerraad.

Bezoek van Yeşilgöz kostte bijna 93.000 euro

Het flitsbezoek leidde tot felle kritiek in de Tweede Kamer en op sociale media, mede door het gebruik van een privéjet. Johan Derksen (Vandaag Inside, zie de video hierboven) vond er ook iets van. Het regeringsvliegtuig was niet beschikbaar, waardoor Defensie een privétoestel huurde voor bijna 93.000 euro. De kosten werden onder meer veroorzaakt door negen deelnemers, waaronder de minister zelf, de Commandant der Zeestrijdkrachten, de Commandant Joint Force Command en een cameraman van Defensie.

Yeşilgöz reageerde op de kritiek als volgt: „Er is nog geen easyJet dat op een vliegdekschip landt.”

Kamerleden vinden trip Yeşilgöz ‘bizar’

CDA-leider Henri Bontenbal zegt dat hij het zelf niet zou hebben gedaan: „Zonde van het geld, het lijkt mij veel geld.” Kati Piri van GroenLinks-PvdA noemt het „waarschijnlijk het duurste instagramfilmpje ooit van een Nederlandse politicus, betaald door de belastingbetaler.”

SP-Kamerlid Sarah Dobbe voegt toe dat het vreemd is dat er wordt uitgegeven aan defensie-propaganda, terwijl er wordt bezuinigd op zorg en sociale zekerheid.

Kabinet neemt deel aan maritieme missie

Enkele weken geleden besloot het kabinet tot deelname aan een maritieme missie rond Cyprus, samen met het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. Het doel is het oostelijk deel van de Middellandse Zee en Cyprus te beschermen tegen Iraanse drones en raketten. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten kwam Cyprus al onder vuur te liggen vanwege een Britse legerbasis.

Yeşilgöz maakte de reis op maandag 16 maart in één dag, per vliegtuig en helikopter. Een lijnvlucht was geen optie vanwege de tijdsdruk en de onbeschikbaarheid van de PH-GOV en de Defensie Gulfstream. Volgens het ministerie is alles „conform de regels” verlopen, met een tenderprocedure voor het civiele vliegtuig.

