De zon is terug, maar voor hoelang?

Na grijze dagen laat de lente zich vandaag weer zien. De zon krijgt vrij spel en dat levert meteen aangename temperaturen op. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo’n 15 tot 17 graden, al blijft het op de Wadden iets frisser.

Terrasweer in maart? Het kan vandaag dus zomaar, al ligt een koude nacht alweer op de loer.

Op veel plekken zon

De dag begint op de meeste plekken al zonnig. Eventuele wolken trekken snel weg, waarna het strakblauw kan worden. Met een matige oostenwind voelt het in de schaduw nog wel wat fris, maar in de zon is het gewoon genieten.

Vanavond en vannacht slaat het weer om naar een typisch lentecontrast. Onder een heldere hemel koelt het flink af tot rond het vriespunt. Vooral in het oosten en noordoosten kan het lokaal zelfs licht vriezen, met kans op vorst aan de grond.

Het mooie weer heeft ook een keerzijde: mensen die last hebben van hooikoorts komen er niet makkelijk vanaf deze dagen, schreef Metro eerder.

Zon blijft dominant

Ook morgen ziet er vriendelijk uit, zegt weerdienst Weeronline. De dag start fris, maar al snel stijgt de temperatuur weer richting de 15 graden in het binnenland. Aan de kust en op de Wadden blijft het wat koeler. De zon blijft dominant, al verschijnen er later wat dunne wolkenvelden.

Wie denkt dat de lente nu definitief doorzet, moet nog even geduld hebben. In de dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en zakt de temperatuur iets terug naar 10 tot 14 graden. Het blijft meestal droog, maar na het weekend neemt de kans op wat regen toe. Halverwege volgende week kunnen er zelfs enkele buien vallen, soms met hagel. Met april in aantocht past dat eigenlijk precies bij het bekende beeld: die maand doet tenslotte wat ’ie wil.

