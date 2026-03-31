Het weer met Pasen: niet helemaal droog, maar de temperatuur gaat stijgen

Het weer met Pasen ziet er wat aantrekkelijker uit dan de huidige kille, bijna gure dagen. De temperatuur kan in het Paasweekend naar 15 graden stijgen. Het bijbehorende weerbeeld is nog wat onzeker, meldt weerdienst Weeronline.

Iedereen is vast benieuwd naar het weer met Pasen maar – zo schreef Metro gisteren al – eerst is het nog even ‘guur en nat’. Het lijkt echter niet door te zetten, wat misschien goed nieuws voor al die Paasvuren die op vele plekken in ons land worden georganiseerd (als dat mag en kan, tenminste).

Geregeld zon, maar ook een aantal buien

Mogelijk krijgen we op Eerste Paasdag regen, meldt Weeronline. Op Tweede Paasdag is de kans op droog weer met zon een stuk groter.

Het wisselvallige weer van afgelopen dagen zet zich vandaag door. We zien geregeld de zon, maar regionaal ontstaat ook een aantal buien. Ook de dagen daarna is het weerbeeld wisselend met zonnige perioden morgenmiddag en bewolking en een beetje regen op donderdag. De kans is dan ook aanwezig dat er tijdens het muziekevenement The Passion een lichte bui kan vallen. Op beide dagen ligt de temperatuur tussen een magere 11 en 13 graden bij een zwakke tot matige wind. Maar het weer met Pasen dan? Juist in het paasweekend gaat de temperatuur omhoog.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

Het weer op Goede Vrijdag ziet er overwegend bewolkt uit en af en toe kan een lichte bui vallen. Het wordt, zo stelt de weerdienst, „slechts 11 tot 13 graden”. Op Stille Zaterdag is de kans op meer zonneschijn een stuk groter en wordt het bovendien een stuk zachter met 15 graden. In het zonnetje is het dan heerlijk weer voor buitenactiviteiten.

Het weer met Pasen: zachter

Voor zowel Eerste- als Tweede Paasdag is de weersverwachting nog onzeker, maar er is wel een bepaalde trend zichtbaar. Floris Lafeber van Weeronline: „Op zondag, Eerste Paasdag, krijgen we te maken met een regenzone. Achter de regenzone bevinden zich beduidend koelere lucht en opklaringen. De temperatuur hangt sterk af van wanneer de regenzone overtrekt. Krijgen we laat op de dag met de storing te maken, dan kan het tot die tijd nog opwarmen naar ruim 15 graden.”

Tweede Paasdag, maandag, lijkt de beste dag te worden om buiten eieren te gaan zoeken. Het wordt een overwegend droge dag met zonnige perioden. Later op de dag is het met het mooie weer met Pasen een beetje gedaan. Dan is er kans op meer bewolking en kan de wind aantrekken. De middagtemperatuur is tot dan overigens prima: die ligt waarschijnlijk tussen 13 graden aan de noordwestkust en 17 graden in het binnenland.

