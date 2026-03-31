Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Website abortuspil na vijf dagen offline vanwege drukte: dit is er aan de hand

Al na vijf dagen is de omstreden website Thuisabortus.nl gestopt met het voorschrijven van abortuspillen. De reden? Het team van artsen kon de toestroom van aanvragen niet aan: er kwamen dagelijks zo’n dertig verzoeken binnen.

Dit was goed voor in totaal zo’n 150 verzoeken binnen vijf dagen, blijkt uit navraag van NU.nl.

Abortuspil via een online formulier

Vorige week maandag lanceerde de website Thuisabortus.nl. Vrouwen die minder dan negen weken zwanger waren en de baby niet wilden houden, konden via de website een online formulier invullen. Een arts beoordeelde vervolgens het formulier. Waren er geen medische risico’s? Dan schreven zij een recept uit waarmee je de pillen bij een apotheek zou kunnen ophouden.

Normaal gesproken is de abortuspil alleen verkrijgbaar via de huisarts, een abortuskliniek (zonder verwijsbrief) of het ziekenhuis. Met de website willen de betrokken artsen abortuszorg toegankelijker maken. „Voor zwangeren die hun keuze al hebben gemaakt is een spoedige afbreking van de zwangerschap van voordeel omdat daardoor de klachten minder heftig zijn en de – weliswaar kleine – kans op complicaties afneemt”, zo was er te lezen op de website.

Zo werkt een abortuspil Een abortus via de abortuspil verloopt in twee stappen. Eerst wordt een tablet met het middel mifepriston ingenomen. Ongeveer twaalf uur later volgen vier pillen met misoprostol, die worden ingebracht. Huisartsen mogen de pil sinds een jaar ook uitschrijven, al gebeurt dit in de realiteit nog vrij weinig. Weinig artsen hebben namelijk al de verplichte nascholing gevolgd. Van de 16.000 huisartsen mag nog maar 3,5 procent de abortuspil voor schrijven, bleek eerder dit jaar uit cijfers van Fiom, het expertisecentrum voor ongewenste zwangerschappen.

Kritiek op de website

Niet iedereen keek er zo positief naar: huisartsenvereniging LHV trok vorige week direct al aan de bel toen de website was gelanceerd. LHV noemde het zorgelijk dat bij abortussen er niet standaard een gesprek wordt gevoerd met een zwangere. Daarnaast de initiatiefnemers ook niet goed bereikbaar bij complicaties van de pil.

Vorige week woensdag verscheen er op de website al een bericht dat „wegens het grote aantal aanvragen” het de artsen niet lukt om binnen 24 uur op elke aanvraag te reageren, zoals wel de belofte is. Initiatiefnemer Peter Leusink, huisarts en seksuoloog, ging uit van vijf tot zeven aanvragen per werkdag. Maar dat bleken er veel meer te zijn.

Aantal abortussen gelijk

In 2024 zijn in totaal 39.438 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, blijkt uit de jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een jaar eerder lag dat aantal op 39.332, waarmee het aantal abortussen vrijwel stabiel is gebleven.

Over het aantal abortussen in 2025 zijn nog geen cijfers bekend.

Vorige Volgende

Reacties