Wanneer is gokken illegaal? Meer dan de helft van de gokkers weet niet dat ze illegaal gokken

Meer dan de helft van gokkers bij illegale goksites weet niet dat het online casino geen vergunning heeft, en dat ze dus illegaal aan het gokken zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Markteffect in opdracht van OnlineCasinoGround onder ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Illegale gokkers weten niet dat ze illegaal gokken

Toen de ondervraagden werd gevraagd bij welke online casino’s zij gokken, werden er ook goksites genoemd die in Nederland illegaal zijn. Deze ondervraagden kregen de vraag of zij zich bewust waren van het feit dat de betreffende goksite geen vergunning had. Meer dan de helft van de ondervraagden die illegaal gokte (57 procent) wist niet dat het online casino waar zij speelden niet legaal was.

Met name bij het illegale online casino Qbet wist slechts een klein deel van de gokkers (13 procent) dat het ging om een goksite zonder vergunning. Zij hebben onlangs nog een recordboete ontvangen van de Kansspelautoriteit. 50 procent van de gokkers die Qbet kent, was ervan overtuigd dat het een van de legale casino’s van Nederland was.

Gokken is in Nederland alleen toegestaan bij aanbieders met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Ook voor minderjarigen is gokken verboden en het organiseren van kansspelen zonder vergunning is strafbaar.

🎲 Gokverslaving steeds groter probleem Sinds 2021 is online gokken in Nederland legaal. Het aantal gokverslaafden is toegenomen, als gevolg van de legalisering. Hele vermogens worden verloren, er wordt gestolen en mensen raken er depressief van, zei advocaat Benzi Loonstein, deskundige op ‘gokgebied’, in Nieuws van de Dag. Vooral over gokken onder jongeren bestaan grote zorgen. Steeds meer jongeren komen in de problemen door online gokken.

Roep klinkt al langer in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer klinkt al langer de roep om maatregelen waarmee de Kansspelautoriteit strenger kan optreden tegen buitenlandse online casino’s. Uit het onderzoek blijkt dat die wens breed wordt gedeeld onder Nederlandse gokkers: ruim 7 op de 10 vinden dat de toezichthouder illegale goksites moet kunnen blokkeren.

Eerder gaf staatssecretaris Arno Rutte van Justitie en Veiligheid aan dat zo’n bevoegdheid er moet komen. Daarvoor is nieuwe wetgeving nodig, die momenteel wordt uitgewerkt.

Redenen om te gokken

Verder werden de gokkers in het onderzoek aan de tand gevoeld om hun redenen om te gokken. Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat de kans om geld te winnen de belangrijkste factor is. Ruim 60 procent gaf dat op als reden om een gokje te wagen. Andere veelgenoemde redenen waren ’ter ontspanning of tijdverdrijf’ en ‘voor spanning en vermaak’.

14 procent van de jongste groep gokkers, van 18 tot en met 34 jaar, gokt soms om te vluchten uit stress of problemen. Bij de oudste groep, van 55 jaar en ouder, gaat het om 6 procent, en bij de middelste groep, van 35 tot 55 jaar, om 11 procent. Ook gokt de jongste groep vaker vanwege de sociale interactie bij de live games (14 procent, tegenover 3 procent bij de oudste groep).

