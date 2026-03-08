Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere meldingen van felle ‘vuurbol’ boven Nederland

Vanuit meerdere plekken in het land melden mensen via sociale media dat ze zondagavond rond 19.00 uur een soort vuurbol hebben gezien in de lucht. Waarschijnlijk gaat het om een meteoor, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek, ofwel een stukje ruimtepuin dat in de dampkring verbrandt en daarmee een geel lichtspoor achterlaat aan de hemel.

De Werkgroep Meteoren, een landelijke vereniging van amateurmeteoorwaarnemers die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), roept mensen op hun waarnemingen te melden. Op een kaartje zijn rond 22.00 uur bijna 1500 meldingen te zien uit vooral Nederland, maar ook uit Frankrijk, België, Duitsland en Luxemburg.

Om wat voor ruimtemateriaal het ging, is nog onduidelijk. Volgens de werkgroep kan het ook nog om „een natuurlijk object uit het zonnestelsel” gaan, omdat op het moment dat de vuurbol werd waargenomen geen ruimtepuin werd verwacht in de atmosfeer. „De lage hoogte van de vuurbol boven de horizon geeft al weg dat de vuurbol niet boven Nederland plaatsvond, maar op grotere afstand”, aldus de werkgroep.

In de Zuidwest-Duitse deelstaat Rijnland-Palts hebben fragmenten van een meteoriet volgens de Duitse politie daken en huizen beschadigd. In Nederland is over eventuele schademeldingen niets bekend. Een meteoriet is het deel van een meteoor dat de aarde bereikt zonder in de dampkring volledig te verbranden.

